رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

خبير سموم: المخدرات مشكلة عالمية وحلها الوعي

السبت 08/فبراير/2020 - 07:58 م
محمد مصطفى
محمد مصطفى
أشرف لاشين
طباعة
قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي ومستشار صندوق علاج الإدمان ورئيس لجنة تحليل المخدرات، إن هذه المشكلة عالمية، وأمريكا نفسها تعاني من ارتفاع معدلات الإدمان بها.

وأضاف مصطفى خلال كلمته في أول ندوات مبادرة «صحتك ثروتك» التي تطلقها لجنة التنمية المجتمعية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، أن حل مشكلة المخدرات بالتوعية بأنها تؤثر على العطاء والتنمية، وأنها تحد من قدرة الشباب على المذاكرة والعمل، والتوعية بجميع أنواع المخدرات بدءًا بالحشيش المليء بالمواد الكيميائية التي تجعل الإنسان متبلدًا غير معطاء مرورًا بكل أنواعها، مشيرًا إلى أن 27 ونصف بالمائة من متعاطي المخدرات سيدات، وهذا بناءً على بحث أجراه الصندوق، وهذا يؤكد أن المخدرات تلعب على جميع فئات المجتمع.

ودعا خبير السموم والمخدرات خلال ندوة مكافحة الإدمان التي عقدت بمقر حزب المصريين الأحرار بالقاهرة إلى التكاتف بين الجميع وإلى تغيير الفكر، والحرب على الشائعات المتعلقة بالمخدرات وما يروجونها من أن المخدرات تنشط الجسم وغيرها من الشائعات التي تروج للمخدرات، لافتا إلى أن هناك أدوية مخدرة لعلاج أمراض معينة، لكنها جرعات بعلم الطبيب تؤخذ لغرض معين يسبقها أشعة وتحاليل للإطمئنان على أن جسم المريض يتحمل الجرعات ولكن إذا أسأنا استخدامها فهي تؤذي جسم الإنسان وتدمره.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ارتفاع قتلى هجوم تايلاند لـ20.. و200 عسكرى يحاصرون المنفذ

منذ حوالي 3 ساعات

«كورونا» يغلق مدرستين فى فرنسا

منذ حوالي 10 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

نجم الساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
المزيد

الثقافة

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا

«احرقوها وأريحوني».. روائي يطالب القراء بحرق روايته

«روتاري كايرو رويال» يناقش تأثير الثقافة على الأجيال الجديدة (صور)

«الفانوس السحري» تضيء مسرح عجمان فى موسمها الجديد