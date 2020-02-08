خبير سموم: المخدرات مشكلة عالمية وحلها الوعي

قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي ومستشار صندوق علاج الإدمان ورئيس لجنة تحليل المخدرات، إن هذه المشكلة عالمية، وأمريكا نفسها تعاني من ارتفاع معدلات الإدمان بها.وأضاف مصطفى خلال كلمته في أول ندوات مبادرة «صحتك ثروتك» التي تطلقها لجنة التنمية المجتمعية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، أن حل مشكلة المخدرات بالتوعية بأنها تؤثر على العطاء والتنمية، وأنها تحد من قدرة الشباب على المذاكرة والعمل، والتوعية بجميع أنواع المخدرات بدءًا بالحشيش المليء بالمواد الكيميائية التي تجعل الإنسان متبلدًا غير معطاء مرورًا بكل أنواعها، مشيرًا إلى أن 27 ونصف بالمائة من متعاطي المخدرات سيدات، وهذا بناءً على بحث أجراه الصندوق، وهذا يؤكد أن المخدرات تلعب على جميع فئات المجتمع.ودعا خبير السموم والمخدرات خلال ندوة مكافحة الإدمان التي عقدت بمقر حزب المصريين الأحرار بالقاهرة إلى التكاتف بين الجميع وإلى تغيير الفكر، والحرب على الشائعات المتعلقة بالمخدرات وما يروجونها من أن المخدرات تنشط الجسم وغيرها من الشائعات التي تروج للمخدرات، لافتا إلى أن هناك أدوية مخدرة لعلاج أمراض معينة، لكنها جرعات بعلم الطبيب تؤخذ لغرض معين يسبقها أشعة وتحاليل للإطمئنان على أن جسم المريض يتحمل الجرعات ولكن إذا أسأنا استخدامها فهي تؤذي جسم الإنسان وتدمره.