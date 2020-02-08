«عبدالعال» يجتمع مع رئيسي برلمان الأردن والعراق (صور)

عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مع رئيسي برلمان الأردن والعراق، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث ناقش مع نظيريه العراقي والأردني سبل تعزيز التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي.كما يناقش الاجتماع بحث المستجدات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفي مقدمتها خطر الإرهاب، وأبرز الدكتور على عبدالعال خلال هذا الاجتماع حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز بين الدول الثلاث في كل المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني.يذكر أن الدكتور علي عبدالعال يشارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء البرلمانات.