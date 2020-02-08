النيابة تطلب التحريات في واقعة اتهام مسئول بمحافظة الجيزة طلب رشوة

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، تحريات الأجهزة الأمنية بواقعة اتهام مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، بطلب 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، من مقاول نظير توقيعه على شهادة بيان صلاحية قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الأهرام.كما أمرت بتفريغ التسجيلات الصوتية الخاصة بالواقعة وفحصها من قبل الأجهزة الفنية المختصة.كشفت تحقيقات النيابة تلقي ضباط شرطة المرافق بالجيزة، بلاغًا من مقاول يدعى "ح.إ"، يتهم فيه مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة بطلب مبلغ 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقيعه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملكه بالهرم حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض.وأضافت التحقيقات أن المبلغ أشار إلى أن المتهم اتفق معه على دفع مبالغ أخرى نظير إنهاء باقي إجراءات الترخيص فيما بعد وعلى الفور تم اتخاذ اللازم وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد في البلاغ.عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحى.بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتقاضيه للمبلغ المالى على سبيل الرشوة، وتم تحرير محضر بالواقعة.