السيسي: الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة وتداعياتها تمتد إلى دول الجوار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة وتداعياتها تمتد إلى دول الجوار.وأكد الرئيس السيسي، فى تصريحاته التى نقلتها إكسترا نيوز الفضائية، ضرورة دعم جهود دول الساحل بتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة على كامل أراضيها.جاءت تلك التصريحات على خلفية مشاركة، الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التى تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى، محمود عباس "أبومازن"، ورئيسي وزراء كندا والنرويج.