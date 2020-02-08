شذى سبت تدعم جواهر الكويتية بعد إصابتها بالسرطان

حرصت الفنانة البحرينية شذى سبت، على دعم الفنانة جواهر الكويتية بعد إعلان إصابتها بالسرطان ومقاومتها له.وقالت شذى سبت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الفنانة الكويتية الصديقة والعزيزة جواهر تقاوم مرض السرطان.. حبيبتي ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر وتنورين الديرة برجعتك وتفرحينا".وأضافت: "دعواتكم لها اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي كل مريض.. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلائك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم".وكانت الفنانة جواهر، أعلنت إصابتها بمرض السرطان من خلال نشر صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، لأسماء الأشخاص الذين شفوا من مرض السرطان وكتبت عليها: "الله يعجل اسمي من الذين شفوا"، في إشارة منها إلى إصابتها بالسرطان قبل أن تؤكد الإعلامية الكويتية مي العيدان إصابتها بالمرض وأنها في مرحلة خطيرة داعية جمهورها بالدعاء لها.