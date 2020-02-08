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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توجيهات جديدة من فرنسا لمواطنيها: لا تذهبوا إلى الصين

السبت 08/فبراير/2020 - 06:31 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
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أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، توجيهات جديدة لمواطنيها فيما يخص فيروس كورونا قائلة إنها لا توصي بالسفر إلى الصين إلا لأسباب قهرية.

وحتى اليوم كانت الوزارة، حذرت رعاياها رسميًا من السفر إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس ونصحت المسافرين إلى باقي أنحاء الصين بتوخي الحذر ودراسة تأجيل سفرهم.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزين، في وقت سابق، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 11 شخصًا.

قالت بوزين في مؤتمر صحفي السبت: "خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد مجموع المصابين في فرنسا لـ 11 شخصًا"، لافتة إلى أن وضع الحالات الجديدة مستقر.

وذكرت الوزيرة الفرنسية أن المصابين بالفيروس المتفشي حديثًا، متواجدون في الحجر الصحي بمستشفى في جنوب شرق البلاد.

وأعلنت السلطات الفرنسية تسجيل أول ثلاث حالات مصابة بالفيروس في 25 من الشهر الماضي، ليرتفع العدد بعدها بأيام إلى ستة مصابين.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس" كورونا" المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت " حالة طوارئ صحية ذات بُعد دولي".

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