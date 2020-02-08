انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

انتهت، مساء السبت، الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 والتي كانت قد بدأت أعمالها الاثنين الماضي بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف.جاء ذلك في بيان من بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا خاص بنتائج الجولة الأولى من هذه المحادثات التي سشارك فيها وفدي من الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة.أوضح البيان أن عمل هذه اللجنة يشكل احد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، مقترحة تاريخ 18 فبراير الحالي، موعدًا لجولة جديدة من التفاوض بين الطرفين، مع حرص الطرفين على ضرورة استمرار التفاوض وصولًا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار.ونوهت بملاحظتها وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12/ 1 من هذا العام، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.ولاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الاراضي الليبية، كما أكدت على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة (تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة).وذكرت أن الطرفين دعّما العملية الجارية حاليًا لتبادل الأسرى واعادة الجثامين ويقدرون مشاركة البعثة الاممية كلما دعت الحاجة لذلك، مؤكدة أنهما اعتبرا اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5+5 في جنيف.