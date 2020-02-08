وزير الخارجية: مصر تحاول إيجاد حلول للصراعات فى إفريقيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إن مصر حريصة دائمًا على المشاركة في مجلس السلم والأمن لإرساء الحلول للمشاكل الإفريقية.وأضاف شكري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، أن دور مصر دائمًا مقدر من قبل الأشقاء الأفارقة، وبالتالي فإن هناك ثقة في دورها وممارستها من خلال مجلس السلم والأمن، في العمل على إيجاد الحلول السلمية للصراعات بالقارة الإفريقية، ودفع الجهود لتسوية هذه الصراعات.وجاءت تصريحات وزير الخارجية، على خلفية فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.