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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زيارة سرية لوزير قطاع الأعمال لـ3 شركات تابعة للقابضة المعدنية

السبت 08/فبراير/2020 - 06:23 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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كشفت مصادر مطلعة عن زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء السبت، لـ3 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية وهي (ميتالكو، النصر للمواسير، والنصر لصناعة المطروقات).

أضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ«الدستور»، أن الوزير زار مصانع الشركات برفقة الوفد السويسري الذي يتولى عمليات إعادة هيكلة هذه الشركات، إضافة إلى الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة المعدنية.

أشارت المصادر إلى أن وزير قطاع الأعمال تفقّد الشركات في إطار العمل على متابعتها من أرض الواقع وتحدث مع بعض العمالة الموجودة، وطمأنهم على خطة التطوير وأنه الوزارة لا تضع هذه الشركات ضمن التصفية.

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