«الدستور» داخل الحجر الصحي مع أحد العائدين من معقل «كورونا» (فيديو)

قبل أيام وصلت الطائرة المصرية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيرها لإنقاذ المصريين العالقين في ووهان الصينية إلى مطار العلمين، حاملة 300 مواطن عادوا إلى أرض الوطن عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.ووفّرت الحكومة طاقمًا من الطب الوقائي رافق المصريين العائدين على متن الطائرة، التي كان في انتظارها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.«الدستور» تحدثت مع الدكتور مروان عادل مروان الطبيب العائد من الصين، وأحد الموجودين في الحجر الصحي بمطروح، والذي أكد أن الحياة تسير بشكل مثالي، ويروي تفاصيل الرحلة منذ بداية انتشار الفيروس في الصين حتى تعاون السفارة المصرية معهم وعودتهم إلى أرض الوطن.