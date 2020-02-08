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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الدستور» داخل الحجر الصحي مع أحد العائدين من معقل «كورونا» (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 06:22 م
كورونا
كورونا
أسماء منصور
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قبل أيام وصلت الطائرة المصرية التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيرها لإنقاذ المصريين العالقين في ووهان الصينية إلى مطار العلمين، حاملة 300 مواطن عادوا إلى أرض الوطن عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفّرت الحكومة طاقمًا من الطب الوقائي رافق المصريين العائدين على متن الطائرة، التي كان في انتظارها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

«الدستور» تحدثت مع الدكتور مروان عادل مروان الطبيب العائد من الصين، وأحد الموجودين في الحجر الصحي بمطروح، والذي أكد أن الحياة تسير بشكل مثالي، ويروي تفاصيل الرحلة منذ بداية انتشار الفيروس في الصين حتى تعاون السفارة المصرية معهم وعودتهم إلى أرض الوطن.

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