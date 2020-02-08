شكري: مصر سعت لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي في كل المجالات

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الرئاسة المصرية تقدر الجهد الذي بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رعاية أهداف الاتحاد الإفريقي.وأضاف شكري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن"، المُذاع على فضائية "extra news"، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي سعت لرعاية أهداف الاتحاد بكل المجالات، سواء كانت في إطار حفظ السلام أو في الإطار التنموي، والارتقاء بالبنية الأساسية، ودخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، واستمرار المشاورات لبدء تنفيذها، بالإضافة إلى الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس، واستقباله الزعماء الأفارقة.يُذكر أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، جاءت على خلفية فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.