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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى الصعيد لبحث مشاكلهم

السبت 08/فبراير/2020 - 06:13 م
خالد العنانى
خالد العنانى
رامى حسين
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كشف محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن اللقاء الأول للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمستثمرى السياحة بالأقصر اليوم يأتى لمناقشة احتياجات المستثمرين خلال الموسم وبحث المعوقات التى تواه المستثمرين بالصعيد، موضحا أن اللقاء حضره المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى غرفة شركات السياحة بالقاهرة، وكافة مستثمرى السياحة السياحة بالأقصر من أصحاب الفنادق والشركات والمنشآت السياحية.

وأضاف عثمان لـ"الدستور"، أنه تم مناقشة المراسى النيلية بين الأقصر وأسوان وضرورة تطويرها لاستيعاب الفنادق العائمة ووعد الوزير بمناقشة الأمر خلال انعقاد اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتى تجمع وزارات النقل والرى والبيئة والطيران المدنى، والتى انشأت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما تم مناقشة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية وضرورة تطويرها كطريق الأقصر – دندرة والأقصر – الأقصر –قنا، وطريق الأقصر أسوان الزراعى وضرورة افتتاحهم.

كما تم مناقشة تدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والعمل على رفع كفائتهم لرفع مستويات الجودة كما تم بحث أزمة الحناطير، ووعد محافظ الأقصر بالتدخل لحل الأزمة للظهور بالشكل اللائق أمام السائحين، وسيتم تشكيل لجنة لمقابلة المسئولين عن سائقى الحناطير للوصول إلى حلول لضمان ظهورهم بالشكل الحضارى وإظهار السياحة بصورة مشرفة.

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