عون: عدد من الدول عبرت عن رغبتها فى مساعدة لبنان

نقل مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، قوله، السبت، "إن عددًا من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان".أضاف أن عون قال خلال مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة وأن الاتصال كان "مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة" في لبنان.اعتمدت حكومة لبنان، الخميس، خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.