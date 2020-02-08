«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية ضمن «مراكب النجاة»

نظم المجلس القومي للمرأة بالغربية تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير 2020، وتستهدف تدريب 300 رائدة ريفية من مختلف مراكز ومناطق المحافظة.ويأتي ذلك في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تتم تحت قيادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.وصرحت الدكتورة صفاء مرعي، مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية، بأن هذا التدريب يعتبر تمهيدًا لإطلاق حملة طرق الأبواب فى إطار مبادرة "مراكب النجاة" بمختلف مراكز وقرى المحافظة الثمانية و24 قرية تابعة، وخلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري.وتتضمن الدورة التدريبية تدريب الرائدات الريفيات على مجموعة من الرسائل الخاصة بالحملة، ومنها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الايجابية الآمنة، وبمشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.وحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة صفاء مرعى مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وكل من وائل فراج، ومنى مهنى من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.