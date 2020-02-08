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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق فعالية ورشة عمل «مستقبل وطن» بحضور وزيرة التخطيط

السبت 08/فبراير/2020 - 06:04 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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انطلقت منذ قليل فعاليات ورشة العمل التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والخاصة بالرؤية المستدامة فى مصر بحضور الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى مشاركة كلا من النائب إيهاب الطماوي، والنائب محمد ماهر، أن واحمد إسماعيل، والنائب مصطفي سالم، وعدد من قيادات الحزب.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم العديد من الجلسات الحوارية بحضور عدد من الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطة العمل المستقبلية، فعلى سبيل المثال تم الاستماع لرؤية وزراء الاتصالات، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الإسكان، والأوقاف.

ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعراض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.

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