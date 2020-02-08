شكرى: تركيا توظف عناصر إرهابية فى ليبيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن صندوق السلام من الآليات المهمة لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره.وأضاف سامح شكري، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء اليوم السبت، أننا نتابع التدخلات التركية في الشأن الليبي، مشيرًا إلى أن هناك عدم ارتياح واعتراضًا من قبل الشركاء الأوروبيين على هذه الممارسات باعتبارها تعقيدًا للموقف في الساحة الليبية.وأوضح وزير الخارجية المصري، أن تركيا تعمل على توظيف عناصر إرهابية، مشيرًا إلى أنه خرق واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.وجاءت تصريحات وزير الخارجية، على خلفية فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.