طب حلوان تستقبل المؤتمر السنوي الرابع لجمعية تدريب الباثولوجيين

استقبلت كلية الطب جامعة حلوان المؤتمر السنوي الرابع للجمعية والمعتمد من قبل الكلية الملكية للباثولوجيين بإنجلترا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ممدوح مهدي، عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة منى البحراوي، أستاذ الباثولوجي بكلية إمبريال لندن ورئيسة الجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين، بحضور عدد من أساتذة الطب وطلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية من مختلف الجامعات المصرية.يأتي ذلك في إطار خطة التعاون المشترك بين كلية الطب جامعة حلوان والجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين.انعقد المؤتمر على مدار يومين، حيث استهدف اليوم الأول طلاب الدراسات العليا في تخصص الباثولوجي. قام بإلقاء المحاضرات الدكتور كانديس رفووس، زميل الكلية الملكية للباثولوجيين بإنجلترا، ونخبة متنوعة من أساتذة الباثولوجي في جامعات القاهرة، الإسكندرية، بني سويف والمنصورة.أما اليوم الثاني فشهد منافسة علمية؛ حيث تم عرض الأبحاث المقدمة من قبل طلاب المرحلة الجامعية، وتم التحكيم بين المجموعات المتقدمة بواسطة الأستاذة الدكتورة منى البحراوي ونخبة متميزة من أساتذة الباثولوجي في جامعتي القاهرة وعين شمس.وأسفرت المنافسة عن فوز طلاب جامعتي حلوان والقاهرة بالمراكز الأولى.