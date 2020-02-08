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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدى عليه

السبت 08/فبراير/2020 - 05:57 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، د. محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى.

واطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفانٍ وإخلاص، وأكد له دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكل منتسبى المجتمع الأكاديمى له.

كما قدم الوزير له الشكر على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم، وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها، حيث قابل الطلاب أستاذهم بكل آيات الاحترام والتقدير، وقدموا له كل الاعتذار والأسف من التصرف الشاذ لأحد زملائهم.

استمع الوزير من عضو هيئة التدريس إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه.

وأكد الوزير خلال لقائه أيضًا بعضو هيئة التدريس على متابعته شخصيًا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.

كما أكد الوزير أيضًا على تطبيق كل الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

كما وجه الوزير إدارة جامعة الإسكندرية بتحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة، لمعرفة ملابسات مرور الطالب من بوابة الجامعة بالسلاح.

واجتمع الوزير أيضًا بوفد اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، الذى أكد احترامه لكل أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم المرموقة فى نفوس كل الطلاب، وأن هذا التصرف الشاذ من جانب أحد الطلاب لا يعكس القاعدة العريضة من الطلاب.

وأكد الوزير أن هذا التصرف الشاذ لأحد الطلاب لا يعكس مطلقًا الأخلاق الجامعية الطيبة التى يتمتع بها ثلاثة ملايين طالب بالجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدًا أن منظومة التعليم العالى فى مصر بخير، وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي حريصون على تطبيق القانون والأعراف والتقاليد الجامعية، بما يحافظ على سمعة الجامعات المصرية.

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