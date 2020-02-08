«كورونا» يغلق مدرستين فى فرنسا

قال مسئول محلي بقطاع الصحة إن السلطات الفرنسية قررت إغلاق مدرستين قرب منتجع فرنسي للتزلج هذا الأسبوع بعد اكتشاف إصابة 5 بريطانيين بفيروس "كورونا" الجديد؛ لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يجرى حاليًا فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الخمسة، وقال مسئول الصحة بالمنطقة جان إيف جرال، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، إن المجموعة ضمت طفلًا يبلغ من العمر تسعة أعوام أمضى بعض الوقت في مدرسة بقرية كونتامين التي كان يقيم فيها وفي مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا في اللغة الفرنسية.وأوضح أن المجموعة كان بها ثلاثة أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس، ولم يتسن، حتى الآن، معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر 9 أعوام قد أصيب بالفيروس.