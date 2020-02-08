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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية

السبت 08/فبراير/2020 - 05:32 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم الإعلان عن الجدول التفصيلي الخاص بالاختبارات، المتضمن كل البيانات من: "اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه"، مضيفًا أنه من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكل محافظات الجمهورية وذلك بمحافظتي سوهاج والقاهرة.

أوضح عبدالموجود، في بيان السبت، أن الاختبارات التحريرية ستعقد على مدى يومي السبت والأحد بمحافظة القاهرة، ويضم اليوم الأول المتقدمين من محافظات: "البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الدقهلية، المنيا، الغربية، كفرالشيخ، القليوبية، المنوفية"، وبإجمالي 394 متقدم، على أن يشمل اليوم الثاني، غدًا الأحد، الاختبارات للمتقدمين من محافظات: "السويس، دمياط، بني سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة" بإجمالي 497 متقدمًا.

أشار عبدالموجود إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 من فبراير الجاري، وستضم المتقدمين من محافظات: "أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج"، وبإجمالي 226 متقدمًا، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب الآلي، وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري عدد (60) سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج، تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

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