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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر في كابول يستقبل رئيس لجنة العدالة والقانون بالبرلمان الأفغاني

السبت 08/فبراير/2020 - 05:21 م
جريدة الدستور
الدستور
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استقبل سفير مصر في كابول هاني صلاح، رئيس لجنة العدالة والقانون بمجلس النواب الأفغاني سيد حسن شريفي، حيث بحث المسئولان تطورات العلاقات بين البلدين وسبل دعم وتعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجال البرلماني.

وصرح السفير هاني صلاح أن المسئول الأفغاني أعرب عن رغبة بلاده في دفع علاقات التعاون المختلفة مع مصر، وأن مجلس النواب الأفغاني يتطلع للاستفادة من الخبرة البرلمانية المصرية في المجال التشريعي والبرلماني، مُقترحًا في هذا السياق تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، فضلًا عن إيفاد مجموعة من البرلمانيين الأفغان للاطلاع على سير العملية التشريعية في مصر والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

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