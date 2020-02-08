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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر بأكرا يبحث سبل التعاون مع غانا فى قطاع الثقافة

السبت 08/فبراير/2020 - 05:18 م
جريدة الدستور
الدستور
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عقد السفير عماد حنا، سفير مصر فى أكرا، اجتماعا مع باربارا أوتينج وزيرة السياحة والثقافة والفنون الغانية، حيثُ بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى قطاعى الثقافة والفنون بين مصر وغانا باعتبارهما جسرا للتواصل وسبيلا لتحقيق السلام والتعايش بين الشعوب.


وذكر السفير حنا، أن السفارة بصدد تنظيم سلسلةً من الفعاليات الثقافية فى أكرا، اعتبارا من شهر أبريل المقبل، للتعريف بالفنون المصرية وإطلاع الأجيال الغانية الشابة على الثقافة المصرية المُتنوعة، وذلك للمُساهمة فى الترويج للسياحة المصرية تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير بنهاية عام 2020.

وأوضحَ السفير حنا، أن العروض الفنية فى أكرا لن تكتفى بمخاطبة الرسميين والنُخبة المُثقفة فى غانا، بل ستمتد لتشمل طلبة المدارس والجامعات فى فعاليات تمتزج فيها الفنون المصرية مع الفنون الشعبية الغانية.

من جانبها، أعربت وزيرة الثقافة الغانية عن تحمسها للفكرة وثقتها فى نجاحها انطلاقًا مما يكنه الشعب الغانى من شغفٍ بمصر وحضارتها العريقة.

وأكدت فى هذا السياق استعداد وزارة الثقافة الغانية للتعاون مع السفارة فى هذا الإطار وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها.

وشاركت وزيرة السياحة والثقافة الغانية، ضمن وفد بلادها الرسمى فى حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتى استضافتها مصر مُستهل الصيف الماضى، حيثُ أعربت الوزيرة عن إعجابها الشديد بالعرض الفنى الذى قُدِمَ خلالها، واصفةً مصر بمهد الحضارات وتلاقى الفنون ومركز الفكر والإبداع.
سفير مصر بأكرا يبحث سبل التعاون مع غانا فى قطاع الثقافة
سفير مصر بأكرا يبحث سبل التعاون مع غانا فى قطاع الثقافة

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