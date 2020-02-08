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محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

السبت 08/فبراير/2020 - 05:18 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الحسين عبيد
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بدأت إجراءات انتخابات شُعبة المصورين بنقابة الصحفيين، المؤجلة من 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضوا ممن لهم حق المشاركة.
ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.

وترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد مقرر الشعبة، وأحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة، وأحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.
بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين
بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين
بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين
بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

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