بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

بدأت إجراءات انتخابات شُعبة المصورين بنقابة الصحفيين، المؤجلة من 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضوا ممن لهم حق المشاركة.ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.وترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد مقرر الشعبة، وأحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة، وأحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.