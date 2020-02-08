«التأكيد على دعم مصر لأفريقيا».. رسائل السيسي من أديس بابا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.وترصد "الدستور" في سياق السطور الآتية أبرز رسائل السيسي من أديس بابا.- توطيد التزامنا بمبادئ الاتحاد الأفريقى ذات الصلة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.- تطوير الأدوات المناسبة لتقييم أداء ودعم برامج الدول الأفريقية فى هذا المجال.- تحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز الثقة فى الخطوات التى تتخذها نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الشعب بالسلام وعوائد التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار.- تسهيل وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتعزيز استقرار حالة الأمن والسلم وتحقيق التنمية من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة فى مختلف المجالات.- إعادة تنشيط الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.- العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتى وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.- تتعامل الآلية بكل جدية مع التحديات التى تواجه الدول لتفسح المجال أمام قدرات أبناءها لتشييد مستقبل أفضل لأنفسهم يستند فى الأساس على قدراتهم الذاتية.- مساندة الأصدقاء الذين يتطلعون للتعاون مع دول القارة على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والتفهم الكامل لخصوصية مسيرة الدول الأفريقية نحو التقدم والرخاء.- دمج الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ضمن أجهزة الاتحاد الأفريقى بشكل مؤسسى.- تقوية دور الآلية ومساهمتها فى تحقيق تطلعات الشعوب فى شتى المجالات.- تسخير السبل لضمان استفادة الدول الأعضاء مما تتيحه الآلية من مجال لتبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء.