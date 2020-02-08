ارتفاع حصيلة قتلى المركز التجاري في تايلاند إلى 17

ارتفعت حصيلة قتلى مركز تجاري، شمال شرقي تايلاند إلى 17 شخصًا بعد أن أطلق جندي تايلاندي النار عشوائيًا صباح السبت.وقالت الشرطة التايلاندية إن جنديًا أقدم على إطلاق نار بصورة عشوائية في مدينة كورات، الأمر الذي أسفر عن مصرع 17 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين، وفقًا لصحيفة بانكوك بوست.وكشف المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين، لـ"فرانس برس": أن هناك أكثر من 10 قتلى، والعديد من الجرحى، لافتًا إلى أن السلطات اضطرت إلى إغلاق مركز تجاري بالمدينة في إطار ملاحقتها للجندي القاتل.كانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن الجندي استخدم سلاحًا رشاشًا، وأطلق النار على ضحايا أبرياء، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى.وذكرت الشرطة أن الجندي المهاجم، الذي عرفته بأنه جاكابانت توما، سرق آلية عسكرية.وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل يظهر فيها وهو يرتدي الزي العسكري ويطلق النار في أرجاء مدينة كورات.وأظهرت صور وفيديوهات أشخاصا يفرون مرعوبين، مما بدا أنها طلقات نارية من سلاح رشاش.وأشارت الشرطة إلى أنها أغلقت مركز "تيرمينال 21" التجاري، فيما تواصل البحث عن الجندي، الذي لم يقبض عليه حتى الآن.وأغلق مركز التسوق والشارع الكائن فيه، بينما تحاول السلطات توقيف المسلح وإنقاذ المتسوقين بالداخل.