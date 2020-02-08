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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس

السبت 08/فبراير/2020 - 05:05 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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دعا المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إلى عودة الدين كمادة أساسية تدرس في المدارس، على أن يدرس كل طالب ديانته، موضحًا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق والتعامل الإنساني مع الآخر.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأكد "أبو شقة" ضرورة ترسيخ المفهوم الديني بالنسبة لطلاب المدارس لأنها مسألة جوهرية، فجوهر الأديان واحد، وجميعها تشجع على التسامح وترتكز حول ركائز واحدة وهي الفضيلة وقيمة الإنسان في التعامل مع نفسه وجاره ونصرة المظلوم.

وحضر الاجتماع الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، وعصام الصباحي، سكرتير عام مساعد، ومحمد حلمي سويلم عضو المكتب التنفيذي، واللواء سفير نور والمهندس حمدي قوطة ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وصفوت لطفي رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، وعماد إبراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة، وسامي سرحان رئيس اللجنة النوعية الثقافية بالحزب وعدد من أعضاء الحزب من مختلف المحافظات.
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس
رئيس الوفد يدعو لعودة الدين مادة أساسية في المدارس

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