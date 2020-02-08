بعد قرار سفره لحضور السوبر المصري.. والد سعد محمد: «عمري ما شفته فرحان كده»

تعاطف الكثير من الجماهير مع لاعب الزمالك الناشئ سعد محمد، بعد إصابته بالسرطان وتوقفه عن اللعب.وقال محمد أحمد والد اللاعب سعد محمد، إن ابنه كان يشعر بحزن شديد لعدم قدرته على اللعب فهو يعشق الكرة.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أشكر شركة بريزنتيشن على قرار سفر ابني لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، لم أجده بهذه الفرحة منذ إصابته بهذا المرض".وكان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.وقالت شركة بريزنتيشن في بيان لها، إن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أصدر قراره إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت، لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري وذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه كجزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية.