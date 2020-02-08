رجائي عطية يهاجم سامح عاشور: «مدلس وكاذب»

قال رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة الأخير، تم إعدادها في غيبة المحامي، ولم يتم عرضها على المحامين، وجمعيتهم العمومية، وتم تسريب أنه في هذا القانون ما يتيح الترشح مرة ثالثة لنقيب المحامين.وأضاف عطية، خلال تصريحات له:"قلنا إن الدنيا بخير حينما عرفنا أن رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان اعترض على مشروع القانون"، لافتًا إلى أن نقيب المحامين قال إن المشروع لا يعطيه حقا في الترشح لمرة ثالثة، ولن يترشح إذا أعطاه القانون الحق، وثبت أن كلامه غير صحيح، وتمت ممارسة نوع من التدليس.وأكمل: لا خلاف حول أولوية تقديم الخدمات والرعاية للمحامين وأسرهم وخاصة المرضى والمرأة وأطفالهم، وخاصة الأيتام والأرامل والعجزة.وشدد على أن الشباب هم الغد، وإذا فرطنا في تهيئة الشباب فلن يكون للمحاماة غد، وسوف تسقط المحاماة ورسالتها، منوهًا بأن ذلك واجب في عنق النقابة بأن توفر للمحامي كل العناصر التي تؤهله وتكسبه الخبرة.