حازم الجندى: السيسى استعاد لمصر قوتها فى إفريقيا

علق المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي هذا الأسبوع في إثيوبيا، بأنه إنجاز جديد يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استعاد لمصر قوتها.وأشار الجندي إلى أن عام 2019 كان مميزًا للسياسة الخارجية المصرية، وخصوصًا فيما يختص بالعلاقات المصرية الإفريقية وخلال دورة تاريخية ترأست مصر فيها الاتحاد الإفريقي تكللت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من الإنجازات في ملفات كانت شديدة الصعوبة والتشابك كان أهمها مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات وملفات اللاجئين وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة والتكامل الإفريقي البيني، بالإضافة إلي الدور المصري المهم في وضع رؤية إفريقيا التي نريدها من خلال خطة إفريقيا الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2063.وأضاف "الجندي" أن التاريخ سجل بحروف من نور اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استعاد لمصر مكانتها وقوتها الإفريقية وعلاقاتها التاريخية المتميزة مع دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حرصت على تأسيس واستحداث لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عام 2016، ووجه الرئيس السيسي بتخصيص قطاعات للشئون الإفريقية بمعظم الوزارات، وتدشين مُبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس "سي".وأوضح "الجندي" أن حزب الوفد تحت رئاسة المستشار بهاء أبوشقة يثمن جهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه عمقنا الإفريقي، ويولي أهمية قصوى لضرورة البناء على ما تحقق من تطور إيجابي للعلاقات المصرية الإفريقية ويرى ضرورة أن تتكامل جهود المؤسسات والأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدني مع جهود الدولة لتنمية وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية في المجالات المختلفة من أجل صالح المصريين وصالح أبناء القارة الإفريقية.