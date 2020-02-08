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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 242 حالة تعدٍ على أراضى الدولة ببنى سويف

السبت 08/فبراير/2020 - 04:48 م
إزالة
إزالة
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، متابعته لسير العمل في الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل.

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وقال المحافظ إنه تمت إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 8345 مترًا بقرية الحمًام مركز ناصر، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن إلى 242، مؤكدًا أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

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