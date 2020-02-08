وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، بمناسبة بدء العمل بالمعامل المركزية بالمدينة بنظامها الجديد لتقديم الخدمات العلمية للمجتمع المدني والصناعي والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية السابق، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الدملاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.وأكد الوزير أن مدينة الأبحاث العلمية يمكنها إحداث تغيير كبير في مجال البحث العلمي ليس في الإسكندرية فحسب، بل في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن المدينة تسير نحو الطريق الصحيح الذي أنشئت من أجله والدليل على هذا كم الأبحاث العلمية الصادرة عن المعاهد والمراكز البحثية في المدينة، والتي يتم نشرها في الدوريات والمجالات العالمية.يشار إلى أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 85 لعام 1993 على مساحة 225 فدانا بمدينة برج العرب الجديدة وتضم المدينة 12 معهدا بحثيا ومركزا تكنولوجيا ويعمل بها حاليا 5 معاهد بحثية ومركز تكنولوجي، وتعمل المدينة على تدريب طلبة الكليات العملية بجامعة الإسكندرية لرفع قدراتهم العملية والتطبيقية فى العديد من التخصصات بهدف تعريف الطلاب بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة وتجهيزهم لخوض مضمار سوق العمل.ومن هذا المنطلق أعادت مدينة الأبحاث العلمية هيكلة المعامل المركزية التابعة لمدينة الأبحاث العلمية، والتي تضمنت الخطة تطوير نظام عمل إدارة المعامل واستخدام نظم حديثة مميكنة، وتصميم شبكة معلومات تربط المعاهد والمراكز التابعة للمدينة ببعضها، وتأمين نقل البيانات، وتوفير الصيانة للأجهزة.