رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية

السبت 08/فبراير/2020 - 04:48 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
طباعة
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، بمناسبة بدء العمل بالمعامل المركزية بالمدينة بنظامها الجديد لتقديم الخدمات العلمية للمجتمع المدني والصناعي والجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية السابق، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة مها الدملاوي، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.

وأكد الوزير أن مدينة الأبحاث العلمية يمكنها إحداث تغيير كبير في مجال البحث العلمي ليس في الإسكندرية فحسب، بل في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن المدينة تسير نحو الطريق الصحيح الذي أنشئت من أجله والدليل على هذا كم الأبحاث العلمية الصادرة عن المعاهد والمراكز البحثية في المدينة، والتي يتم نشرها في الدوريات والمجالات العالمية.

يشار إلى أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 85 لعام 1993 على مساحة 225 فدانا بمدينة برج العرب الجديدة وتضم المدينة 12 معهدا بحثيا ومركزا تكنولوجيا ويعمل بها حاليا 5 معاهد بحثية ومركز تكنولوجي، وتعمل المدينة على تدريب طلبة الكليات العملية بجامعة الإسكندرية لرفع قدراتهم العملية والتطبيقية فى العديد من التخصصات بهدف تعريف الطلاب بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة وتجهيزهم لخوض مضمار سوق العمل.

ومن هذا المنطلق أعادت مدينة الأبحاث العلمية هيكلة المعامل المركزية التابعة لمدينة الأبحاث العلمية، والتي تضمنت الخطة تطوير نظام عمل إدارة المعامل واستخدام نظم حديثة مميكنة، وتصميم شبكة معلومات تربط المعاهد والمراكز التابعة للمدينة ببعضها، وتأمين نقل البيانات، وتوفير الصيانة للأجهزة.
وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية
وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية
وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية
وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية
وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية
وزير التعليم العالى يشهد بدء نظام العمل الجديد بمعامل الإسكندرية المركزية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

المضاربات ترفع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ687 جنيهًا

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

منذ حوالي 4 ساعات

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ يوم

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

منوعات

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

«كيان».. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية البريطانية؟

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
المزيد

الثقافة

«بدائل» تطرح «هضبة المساخيط» للروائي حجاج أدول

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو