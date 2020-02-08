«سرقوا مال النبى».. تقرير يكشف عن نهب الأتراك آثار المدينة المنورة

كشف تقرير، أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن تفاصيل سرقة العثمانيين والأتراك الآثار النبوية من المدينة المنورة، ووصل عدد القطع المنهوبة 2320 قطعة، تضم مصاحف أثرية، ومجوهرات، وشمعدانات ذهبية، وسيوفًا ولوحات مرصعة بالألماس.ورصد التقرير أن تباهي أردوغان والأتراك بما نهبوه من الحجرة النبوية يثبت أن هذا النظام ليس سوى امتداد لتاريخ قديم صنعه أجدادهم مليء بالنهب والسرقات التي تمت سرقتها من المدينة المنورة.وأوضح التقرير عبر شهادات خاصة من أهالي المدينة المنورة، أن كل الآثار الموجودة في تركيا هي آثار منهوبة من المدينة المنورة، التي استولى عليها الأتراك العثمانيين من المدينة.وكان الأمير التركي فخر الدين باشا، في عام 1916، سرق أموال أهل المدينة، كما سرق الأتراك أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية.