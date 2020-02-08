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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن ارتفاع أسعار الأقنعة الطبية 300%

السبت 08/فبراير/2020 - 04:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن زيادة أسعار الأقنعة الطبية الواقية في صيدليات إقليم مورمانسك، بلغت 300%، وهو ما يرتبط بزيادة أسعار الشراء.

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية قالت أولجا فاتكولينا، رئيسة الهيئة الإقليمية للإدارة الفيدرالية الروسية في مجال الإشراف على الرعاية الصحية: "في منطقة مورمانسك، يجري مراقبة الأسعار وتوافر الأقنعة الطبية الواقية من قبل "روسزدراف نادزور"، تتوافر حاليا الأقنعة معروضة للبيع في سلسلة صيدليات مورمانسك، إذ بلغت الزيادة في الأسعار بالنسبة لهم حوالي 300%".

وأوضحت ممثلة السلطة الإقليمية، أن الزيادة في أسعار التجزئة يرجع إلى الزيادة في أسعار الشراء، إذ ارتفعت أسعار الأقنعة الطبية على مستوى كبار الموردين، وقالت: "لا يوجد أي أحد منهم ممثلا على أراضي منطقة مورمانسك، وبالتالي فهم خارج نطاق صلاحيات السلطات الرقابية الإقليمية".

وفي وقت سابق، أعلن جناح الشباب في الجبهة الشعبية لعموم روسيا، أنه أثناء الرصد، يتم تسجيل زيادة في أسعار الأقنعة الطبية والعقاقير المضادة للفيروسات في المناطق الروسية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، أن روسيا سترسل مليوني قناع طبي إلى الصين، حيث ينتشر وباء الفيروس التاجي الجديد (كورونا المستجد).

وقال مانتوروف: "لقد أعددنا مليوني قناع للشحن إلى الصين كجزء من المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يغطي المصنعون المحليون بالكامل الحاجة إلى أقنعة طبية داخل روسيا. وهم، ينتجون 900 ألف قطعة في اليوم.

وأضاف: "يمكننا رفع هذا الرقم إلى مليون. أعتقد أن هذا سيوفر جميع احتياجات اليوم لكل من الصيدليات والمستشفيات".

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