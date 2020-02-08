«الفتح» يرجح تشكيل الحكومة العراقية نهاية الأسبوع

أبلغ تحالف الفتح، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف، محمد علاوي، بترك الحرية باختيار وزرائه دون أي شرط، مرجحًا إعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل، نقلا عن الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي إن "تحالف الفتح بكامل مكوناته السياسية أبلغ محمد علاوي بحرية اختيار وزرائه دون تدخل من قواه السياسية، ولم يضع أي شرط، تاركا له حرية الاختيار، على أن تكون أركان كابينته الجديدة مرضية للجميع، وفي مقدمتهم ساحات التظاهر".وأضاف، في تصريح صحفي، أن "أحداث النجف والناصرية خلال الأسبوع الماضي، والاستجابة السريعة للقوات الأمنية لطلب المرجعية الدينية بمسك زمام الأمور لحماية التظاهرات، قد سهلت أمام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".