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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الفتح» يرجح تشكيل الحكومة العراقية نهاية الأسبوع

السبت 08/فبراير/2020 - 04:33 م
محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
آية حسني
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أبلغ تحالف الفتح، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف، محمد علاوي، بترك الحرية باختيار وزرائه دون أي شرط، مرجحًا إعلان تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع المقبل، نقلا عن الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي إن "تحالف الفتح بكامل مكوناته السياسية أبلغ محمد علاوي بحرية اختيار وزرائه دون تدخل من قواه السياسية، ولم يضع أي شرط، تاركا له حرية الاختيار، على أن تكون أركان كابينته الجديدة مرضية للجميع، وفي مقدمتهم ساحات التظاهر".

وأضاف، في تصريح صحفي، أن "أحداث النجف والناصرية خلال الأسبوع الماضي، والاستجابة السريعة للقوات الأمنية لطلب المرجعية الدينية بمسك زمام الأمور لحماية التظاهرات، قد سهلت أمام رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

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