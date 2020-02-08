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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن 7 قرى بمركز الرياض فى كفرالشيخ

السبت 08/فبراير/2020 - 04:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى عنز
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس أحمد الشناوى، رئيس المركز والمدينة، قطع مياه الشرب عن 7 قرى تابعة لمركز الرياض، غدًا الأحد، نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية بمحطات المياه.

وذكرت الوحدة المحلية، فى بيانها اليوم السبت، إن القرى التى سيتم قطع المياه عنها غدًا، هى "أم سن، العباسية، الفيروز، الخريجين، الغابات، المجد 55 و69"، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، لمدة 8 ساعات متواصلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكة كهرباء الرياض.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، بالقرى المذكورة، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.

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