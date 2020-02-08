طلاب تجارة الإسكندرية يرحبون بالدكتور محمود رجب في أول أيام الدراسة

عاد الدكتور محمود رجب الأستاذ بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم، إلى عمله، عقب اعتداء طالب عليه بمسدس.وشارك الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية اليوم، في أولى محاضرات الدكتور محمود رجب المدرس بقسم المالية العامة بعد عودته سالمًا، لبدء أولى محاضرات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 2020، وسط ترحيب وبكاء من الطلاب الحاضرين.وشارك الدكتور سعيد عبد العزيز - عميد الكلية الأسبق وأستاذ المالية العامة إلقاء المحاضرة.وشهدت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، واقعة اعتداء طالب على أستاذ بالكلية، بواسطة طبنجة، اليوم، مما تسبب في إصابته برأسه، بعد قرار مجلس التأديب بفصل الطالب عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين، لإثارته الشغب فى لجنة الامتحان.وتسبب الطالب، فى إصابة بالغة لأستاذ الجامعة، مبيتا النية للاعتداء عليه بسبب قرار فصله، وتم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف وتم ضبط الطالب واستدعاء قسم شرطة باب شرق، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكانت الواقعة، بدأت يوم 21 يناير الماضي أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش والتى تسببت فى فصل الطالب محمود محمد أحمد، بأنه أثناء مروره على اللجان وجد صوت مرتفع وشغب من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع محاولة الكلام وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة وطلب منه الخروج من اللجنة فلم يستجب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة عليه اليد وقام بدفعه إلى الخلف وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه وتم فقد السيطرة على لجنة الامتحان قبل استدعاء قوة إضافية من الأمن للسيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية.وبناء على ذلك تم فصل الطالب نهائيا من الجامعات المصرية، وتم حبسه على ذمة التحقيقات بناء على قرار النيابة العامة.