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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: تسجيل أعلى نسب طلاق بين المصريين فى الصيف

السبت 08/فبراير/2020 - 04:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أكبر عدد لحالات الطلاق وقع خلال فصل الصف بعدد 60.2 ألف حالة طلاق بنسبة 28.5%، من إجمالى عدد الحالات المسجلة خلال عام 2018، يليه فصل الخريف بعدد 53 ألف حالة طلاق بنسبة 25.1%، بينما أقلها عددًا فصل الربيع بنسبة 21.5% من إجمالي الحالات.

وأرجع الإحصاء، تركز حالات الطلاق بفصل الصيف، إلى الاعتقاد بأن معظم الأسر قد تكون مشغولة بالمذاكرة والامتحانات طوال السنة أكثر من أى موضوع آخر، بخلاف فصل الصيف الذي يأتي بمتطلبات تنعكس على زيادة حجم الخلافات الزوجية.

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