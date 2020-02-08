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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار «سابين» يضرب النمسا ووسط أوروبا.. الإثنين

السبت 08/فبراير/2020 - 04:16 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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حذر خبراء الأرصاد الجوية في النمسا من خسائر فادحة قد يتسبب فيها إعصار "سابين"، والذي من المتوقع أن يصل النمسا بعد غد الإثنين، قادما من الدول الاسكندنافية في الشمال.

وقالت مصادر في هيئة الأرصاد، اليوم السبت، إن عاصفة "بترا"، والتي ضربت النمسا على مدار الأيام الماضية وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في ولاية النمسا العليا قد انتهت ويعقبها إعصار "سابين" ومركزه وسط الدول الاسكندنافية ويمتد إلى جبال الألب في النمسا.

وأشارت المصادر إلى أن بعد غد الإثنين سوف يشهد هبوب إعصار عرضي، تصل سرعته إلى 120 كم/ ساعة، ويصل إلى مستويات أكثر عنفا في محيط الجبال، موضحة أن أوروبا تواجه واحدة من "العواصف الأكثر ضررًا في السنوات الأخيرة".

وذكرت المصادر أن إعصار "سابين" سوف ينتقل من أسكتلندا إلى النرويج، غدًا الأحد، ومن الممكن أيضًا أن تصل سرعة العاصفة إلى 130 كم/ ساعة، خاصة في ولايتي فورارلبرج والنمسا العليا.

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