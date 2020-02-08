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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال فى مواجهات غرب قفين

السبت 08/فبراير/2020 - 04:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة "قفين" شمال طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة- هرشة، في مقبرة البلدة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال من دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.

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