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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجلاء 24 مريضًا يمنيًا من صنعاء

السبت 08/فبراير/2020 - 04:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إقلاع طائرة ثانية، السبت، من مطار صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنيًا يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وقالت المتحدثة لفرانس برس: إنّ الرحلة أقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان" في الأردن، وأضافت، أن الطائرة تقل رجالا ونساء وأطفالا بحاجة إلى رعاية طبية، بالإضافة إلى مرافقيهم.

وكان من المقرر، أن تغادر الطائرة صنعاء الجمعة، لكن تم تغيير موعد الرحلة لأسباب تقنية، وفق المنظمة.

وأجلت الإثنين رحلة أولى مشابهة سبعة أطفال مرضى من صنعاء الى الأردن لتلقي العلاج.

وتحرص الأمم المتحدة على عملية بناء الثقة المطلوبة بين الأطراف المتحاربة في اليمن لإفساح المجال لعمليات إجلاء أكثر من هذا النوع، وقالت المنظمة: إنها ملتزمة وتعمل بجد لضمان أن يتلقى هؤلاء المرضى اليمنيون العلاج الذي يحتاجونه.

ويفرض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهتها مع الحوثيين إغلاقا على مطار صنعاء منذ عام 2016، أمام الرحلات التجارية.

وقالت ليز جراندي، منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: بعد رحلة الإثنين هذه بداية لما نأمل أن يكون عدد من الرحلات في إطار الجسر الجوي الطبي.

وإعادة افتتاح مطار صنعاء هو مطلب رئيسي للمتمردين الحوثيين الذين يحاربون الحكومة، وإحدى القضايا التي يتابعها وسطاء الأمم المتحدة في سعيهم لإعادة إطلاق محادثات السلام.

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