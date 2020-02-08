تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

كشفت الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، والمنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، لليبيين طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.

آخر الفضائح هو ما كشفه رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق "عبد الرحمن السويحلي"، وفقا لقناة "مداد نيوز" الليبية، والذي اتهم قيادات حزب العدالة والبناء فرع تنظيم الإخوان في ليبيا بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في إسطنبول ردا على اتهام رئيس ديوان المحاسبة الإخواني "خالد شكشك" له بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس بمبلغ يقرب من نص مليون دينار ليبي.

نشر شكشك وثائق قال، إنها تدعم اتهاماته لم ينتظر السويحلي إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات، وقال إن شكشك تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس برفقة عائلته على حساب حكومة الوفاق يحدث كل هذا بالتزامن مع ما تم الكشف عنه عن تحويل حكومة الوفاق 4 مليارات من احتياطات البلاد إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون الحصول على عائد عليها.



