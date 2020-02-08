رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محلية البرلمان تبحث أزمات محافظة بنى سويف غدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 04:00 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدًا الأحد، اجتماعا لها لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من نائب محافظة المنيا إيهاب عبدالعظيم وسمير رشاد بشأن بعض المشاكل ونقص الخدمات في مركز بني مزار ومغاغة وسمالوط.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعين يوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتناقش اللجنة، في اجتماع الثلاثاء، مشاكل بعض قرى ومراكز محافظة دمياط من خلال عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة دمياط وهم النائبة غادة صقر والنائبة إيفلين متي والنائب عبدالرحمن البكري، كما تناقش اللجنة طلب للنائب وحيد قرقر بشأن مذكرة اتهمت فيها رئيس مركز ومدينة بلقاس بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

منذ حوالي 16 ساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ يوم

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

منذ حوالي 20 ساعة

خناقة أوغاد.. الأجير محمد ناصر يسب أراجوز قطر جو شو: «فلاح جربان»

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

اعترافات طالب الإسكندرية: أردت إرعاب الدكتور انتقامًا لفصلى

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

منوعات

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

«كيان».. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية البريطانية؟

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
المزيد

الثقافة

«بدائل» تطرح «هضبة المساخيط» للروائي حجاج أدول

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو