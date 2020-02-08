محلية البرلمان تبحث أزمات محافظة بنى سويف غدًا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدًا الأحد، اجتماعا لها لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من نائب محافظة المنيا إيهاب عبدالعظيم وسمير رشاد بشأن بعض المشاكل ونقص الخدمات في مركز بني مزار ومغاغة وسمالوط.ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعين يوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.وتناقش اللجنة، في اجتماع الثلاثاء، مشاكل بعض قرى ومراكز محافظة دمياط من خلال عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة دمياط وهم النائبة غادة صقر والنائبة إيفلين متي والنائب عبدالرحمن البكري، كما تناقش اللجنة طلب للنائب وحيد قرقر بشأن مذكرة اتهمت فيها رئيس مركز ومدينة بلقاس بتسهيل الاستيلاء على المال العام.