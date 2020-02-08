الأوقاف توضح حقيقة إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر على أحد مواقع التواصل من وجود مقترح بالأوقاف بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم.من ناحيته، أكد الشيخ صبري عبادة أنه لم يدل بأي تصريح لأي جهة في هذا الشأن.وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي توجيه أو مقترح على الإطلاق في هذا الشأن، وتعرب عن كامل ثقتها في جميع أئمتها والتزامهم المهني والوطني وتتمنى لهم كل التوفيق.وتحذر الوزارة من الإدلاء بأي تصريحات غير تلك التي تصدر مكتوبة من الوزارة، أو تنشر على موقعها الرسمي.وتؤكد أنه حال ثبوت الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إثارة اللغط بين الأئمة أو أي من العاملين بالوزارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.