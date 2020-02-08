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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا

السبت 08/فبراير/2020 - 03:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
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احتفلت كلية الطب بجامعة عين شمس بتخريج دفعة ٢٠-١-٢٠١٩ من الطلاب الماليزيين الذين درسوا بالكلية، في إطار الاتفاقية الماليزية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر، القائم بأعمال عميد كلية الطب.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والملحق الثقافي لسفارة ماليزيا، وإشراف الدكتورة مرام محمود، الأستاذ بقسم الطب الشرعي.

وأعرب الدكتور أشرف عمر القائم بأعمال عميد كلية الطب عن سعادته بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الماليزيين، مؤكدًا أن الكلية تحرص على تحقيق دمج الطلاب الوافدين من ماليزيا مع غيرهم من الطلاب.

وأضاف أنه، لأول مرة، استقبلت كلية الطب هذا العام ما يقرب من ٨٠٠ طالب وافد للدراسة بالفرقة الأولى، مؤكدًا أن الطالب الوافد يعتبر خير سفير للكلية في بلده، حيث يظل من ٥ إلى ٦ سنوات في مصر، وعند عودته إلى بلده ينقل مدى تميز طب عين شمس وحرصها على تخريج طبيب قادر على ممارسة الطب بتميز ومنافسة أقرانه من خريجي كليات الطب العالمية.

وأشار إلى أن الكلية شاركت بوفد ضمن وفد التعليم العالي لشرح البرنامج الجديد بماليزيا.

وأكدت الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن كلية الطب اليوم تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا من الطلاب الماليزيين الذين درسوا بالكلية، متمنية للخريجين تحقيق النجاح في حياتهم المهنية.
طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا
طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا
طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا
طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا
طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا
طب عين شمس تحتفل بتخريج ٣٧ طالبًا ماليزيًا

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