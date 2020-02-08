رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انسحاب 4 شركات من مؤتمر العالم للهاتف النقال فى برشلونة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:50 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
ألقى فيروس "كورونا" الجديد بظلاله على ملتقى عالم الهاتف النقال، أكبر مؤتمر سنوي للهواتف المحمولة، بعد إعلان عدة شركات كبرى الانسحاب من الفعالية هذا العام وسط مخاوف من تفشي الفيروس القاتل.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن شركات "إريكسون" السويدية للاتصالات، و"إل جي" الكورية الجنوبية للهواتف الذكية و"نفيديا" الأمريكية لتقنيات الشاشات، و"زد تي إي" الصينية للهواتف الذكية، أعلنت انسحابها من المؤتمر السنوي الذي يعقد في برشلونة نهاية فبراير الجاري.

وأشار الموقع إلى أن "إريكسون" هي واحدة من الشركات الثلاث الرائدة في صناعة معدات الاتصالات الخلوية بجانب "نوكيا" الفنلندية و"هواوي" الصينية، كما أنها أحد أكبر المساهمين في ملتقى العالم للهواتف النقالة.

وذكرت الشركة السويدية، في بيان، أن "إريكسون" تقدر ما فعله اتحاد جي إس إم إيه (الذي ينظم الملتقى) للحد من المخاطر، لكن كإحدى أكبر الشركات العارضة في الملتقى فإن "إريكسون" لديها الآلاف من الزائرين يوميًا، وحتى إذا كان خطر (التفشي) ضعيفا فإن الشركة لا يمكنها ضمان صحة وسلامة الموظفين والزوار".

وكان اتحاد "جي إس إم إيه" لشركات الهواتف النقالة قد أعلن، أمس الجمعة، توقعه أن يكون تأثير الفيروس على الملتقى "عند أدنى حد"، مشيرا إلى أن انسحاب "إريكسون" سيكون له تأثير على الحضور في المؤتمر.

ومن جانبها، أعلنت شركة "نفيديا" الأمريكية كذلك انسحابها من الملتقى، قائلة في بيان "لن نرسل موظفينا إلى فعالية هذا العام.. نظرا لمخاطر الصحة العامة المحيطة بفيروس كورونا فإن ضمان سلامة زملائنا وشركائنا وعملائنا هو اهتمامنا الأكبر".

وساهمت شركة "نفيديا" في تنظيم جلسات ومناقشات حول الذكاء الاصطناعي، كما خططت للترحيب بالزوار إلى مركز لآخر ابتكارات الذكاء الاصطناعي الذي كان من شأنه أن يضع الحضور في التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت خطط وجلسات "نفيديا" ستتم إقامتها بعد انسحاب الشركة من الملتقى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

خناقة أوغاد.. الأجير محمد ناصر يسب أراجوز قطر جو شو: «فلاح جربان»

منذ يوم

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

اعترافات طالب الإسكندرية: أردت إرعاب الدكتور انتقامًا لفصلى

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

منوعات

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

«كيان».. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية البريطانية؟

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
المزيد

الثقافة

«بدائل» تطرح «هضبة المساخيط» للروائي حجاج أدول

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو