البرلمانان الكويتى والأردنى يبحثان اتخاذ خطوات بشأن قضية فلسطين

بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اليوم السبت، سبل تكثيف الجهود واتخاذ خطوات عملية بشأن العديد من الملفات والقضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وقال مجلس الأمة الكويتي- في بيان رسمي- "إن ذلك جاء خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان في العاصمة الأردنية عمان، على هامش المؤتمر الـ30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن القضية الفلسطينية وخطة السلام الأمريكية".وأضاف البيان أن الرئيسين استعرضا خلال اجتماعهما العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قد وصل والوفد المرافق له إلى الأردن مساء أمس الجمعة؛ للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والذي يعقد ليوم واحد بشأن القضية الفلسطينية.