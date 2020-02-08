الأوقاف: إعفاء مدير إدارة البدرشين ورئيس قسم المساجد وإحالتهما للتحقيق

أصدر الدكتور السيد مسعد وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة، قرارًا بإعفاء كل من عزت صديق محمود فرج، مدير إدارة البدرشين ثان، وبهاء الدين حداد علي، مفتش بالإدارة، وعبدالحميد مأمون علي، رئيس قسم المساجد بالإدارة، من عملهم القيادي، وعودتهم لعملهم الأصلي.كما تضمن القرار إحالتهم للتحقيق بشأن ما نسب إليهم من تقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.