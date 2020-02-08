«المتحدة» تقرر سفر ناشئ الزمالك لحضور السوبر المصري بالإمارات

أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، بستاد محمد بن زايد بالإمارات.وأصدرت شركة بريزنتيشن بيانًا جاء نصه كالتالي: أصدر الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قراره إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري، وذلك تشجيعًا للاعب وتحفيزه وذلك جزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية.وتمنت الشركة، شفاء اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك، والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.