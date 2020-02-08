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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدوما: موسكو وبكين لا تمثلان تهديدًا لدول «ناتو» في الفضاء

السبت 08/فبراير/2020 - 03:43 م
مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
أ.ش.أ
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قال نائب رئيس لجنة شئون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، ألكسندر شيرين: "إن تصريح ناتو بأن روسيا والصين تمثلان تهديدا لدول الحلف في الفضاء لا أساس له ومثير للسخرية".

ونقلت مواقع روسية، اليوم السبت، عن شيرين قوله: "إن تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية لشئون التحول في حلف ناتو، الجنرال أندريه لاناتا، بأن تحركات الأقمار الصناعية الروسية والصينية بالقرب من أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها يمثل تهديدا ويجعل الفضاء غير آمن، هي قصة جديدة تتعلل بها واشنطن للزيادة في ميزانية الدفاع".

وأوضح المسئول الروسي أن الولايات المتحدة عندما تريد رصد تمويلات أكبر لميزانيتها العسكرية لتحاول السيطرة على وضع في مكان، فإنها تعلل ذلك بالتصدي لـ"التهديد الروسي".

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