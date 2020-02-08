هارى يثير التساؤلات مجددًا بشأن دخله المستقبلى

أكد قصر باكنجهام، اليوم السبت، أن الأمير هاري بعد التخلي عن واجباته الملكية، ألقى خطابا أثناء مشاركته في فعالية استضافها أحد البنوك في ميامي.وأفادت التقارير الإعلامية بأن هاري أثار التساؤلات حول دخله المستقبلي، خاصة بعد أن تحدث عن والدته الأميرة ديانا، وكيف تعاطى مع وفاتها في الفعالية التي أقيمت الأسبوع الجاري، وحضرتها زوجته أيضًا ميجان ماركل.ومن غير المعلوم ما إذا كان هاري قد حصل على أجر نظير دوره في الفعالية، رغم أن الصحف في بريطانيا تكهنت باحتمال حصوله على مبلغ.وفي يناير الماضي، قرر هاري وميجان التنحي عن واجباتهما الملكية والابتعاد عن الأضواء وتحقيق استقلال مادي، في خطوة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسميًا في الربيع.ولن يحصل الثنائي بعد الآن على أموال حكومية، رغم أن أغلبية دخلهما يأتي من دوقية كورنوال، وهي أرض يمتلكها والد هاري الأمير تشارلز، وتعتبر ضيعة خاصة.وكان ديفيد فرنيش، وهو أحد الأصدقاء المقربين من الأمير البريطاني وزوجته، أكد أن دوق ودوقة ساسكس يريدان القيام بـ"أعمال خيرية كبيرة" بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية.وأشار فرنيش، وهو زوج المغني سير إلتون جون، إلى اهتمامات هاري الخيرية الكثيرة، وقال إن لديهما "شغف" بالعطاء.